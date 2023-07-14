Назван фаворит ответного матча "Астаны" в Лиге чемпионов

Грузинский обозреватель Левкан Бокучава в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал ничью в первом матче Лиги чемпионов между "Астаной" и "Динамо" (Тбилиси). Также эксперт назвал фаворита ответной игры и сделал прогноз на ее исход.

Напомним, встреча прошла накануне в столице Казахстана и завершилась ничьей 1:1. "Астана" вела 1:0, но упустила победу.

"По ходу всего матча "Астана" владела большим преимуществом. Им не удалось реализовать все свои возможности. В этом большая заслуга "Динамо". Гостям удалось использовать свой шанс. Ничья в Казахстане - это прекрасный результат. Этот итог оставляет "Динамо" реальные шансы на выход в следующую стадию соревнования. Тем не менее, соперник по-прежнему силен и является фаворитом в противостоянии. В Грузии будет совсем другая игра, исход который сложно предопределить", - отметил Бокучава.

Тактика, проблески и ошибки. Выводы по матчу "Астана" - "Динамо" в Лиге чемпионов

Ответную игру в Тбилиси команды проведут 19 июля. Победитель противостояния выйдет на загребское "Динамо" (Хорватия).

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