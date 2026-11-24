Главный тренер "Наполи" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Манчестер Сити" в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Итальянский специалист также рассказал о кадровых потерях своей команды перед выездной встречей на стадионе "Этихад".

Аллегри не считает предстоящую игру определяющей в борьбе за выход в следующий раунд турнира. По его мнению, даже победа над английским клубом не гарантирует неаполитанцам продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

"Этот матч не станет решающим. Даже если мы победим, то не обеспечим себе выход дальше. Шести очков недостаточно, впереди ещё четыре встречи. Думаю, для математического выхода нам понадобятся три победы. Нам предстоит сыграть против одной из сильнейших команд Европы. "Манчестер Сити" изменил состав, но по-прежнему располагает футболистами высокого класса и остаётся одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Нам потребуется продемонстрировать технически качественный футбол. У нас короткая скамейка, но некоторые игроки постепенно восстанавливаются. Ди Лоренцо и Бадьяшиль вернутся к матчу с "Лечче". Марьянуччи и Фавазули не попали в заявку. Мы потеряли Мерета и Вергару, но травмы - часть футбола. Сейчас с кадровыми проблемами сталкиваются многие команды по всей Европе. Нам необходимо действовать как единая команда, а уже потом думать о чемпионате. Такие большие матчи не требуют дополнительной подготовки с точки зрения мотивации. Нас ждёт непростое противостояние с техничным и физически мощным соперником", - приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

Игра в Манчестере пройдёт в ночь с 24 на 25 ноября и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени. "Манчестер Сити" одержал три победы - над "Порту" (2:0), АЕКом (5:1) и "РБ Лейпциг" (3:2). На счету "горожан" лишь поражение от ПСЖ (2:4).

У "Наполи" победа над "Будё-Глимт" (4:3) и три поражения - от "Арсенала" (0:1), "Вильярреала" (1:3) и "Порту" (1:4).