"МЮ" решил судьбу главного тренера после вылета из Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" принял решение относительно будущего в команде главного тренера Уле-Гуннара Сульшера после вылета из Лиги чемпионов.

В заключительном, шестом туре "красные дьяволы" уступили "РБ Лейпциг" со счетом 2:3, проигрывая по ходу встречи 0:3. "МЮ" занял третье место в группе и отправился в Лигу Европы. В плей-офф Лиги чемпионов помимо немецкого клуба пробился "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает Daily Mail, руководство "Юнайтед" не смутила неудача в главном еврокубке и оно по-прежнему поддерживает Сульшера. К увольнению специалиста боссов клуба не подтолкнул даже тот факт, что экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино остается без работы и готов возглавить команду. Отмечается, что в стане манкунианцев не хотят устраивать чехарду тренеров, поэтому намерены сохранить норвежца.

В английской премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" после десяти туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.