Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью высказался о перегруженном футбольном календаре и участившихся серьёзных травмах игроков, сообщают Vesti.kz.

Португалец ответил на вопрос о том, могут ли чрезмерные нагрузки и большое количество матчей становиться причиной повреждений футболистов.

"Травмы Дуэ и Кейна связаны с тем, что они слишком много играют? Думаю, если мы хотим зарабатывать деньги, то должны усердно работать и принимать определённые риски. Такова жизнь. Если футболист хочет объявить забастовку из-за слишком большого количества матчей, мы можем предложить ему сократить зарплату на 50 процентов. Финансовые соображения имеют большое значение. Мы должны адаптироваться и терпеть", - заявил Моуринью.

Следующий матч "Реал" проведёт 24 ноября против ПСВ в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 01:00 по казахстанскому времени.