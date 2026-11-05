Лига чемпионов
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Моуринью объяснил решение по Винисиусу после нервной победы "Реала"

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Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью оценил выступление Винисиуса в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого АЕКа (3:2), сообщают Vesti.kz.

Он объяснил, почему решил заменить бразильца. По словам португальского специалиста, он хотел освежить игру на левом фланге и выпустить нескольких футболистов с новыми силами.

Винисиус не отметился результатными действиями в этой игре и был заменён на 81-й минуте. 

"Думаю, он провёл хороший матч. Я решил внести изменения на левом фланге, сделав сразу две замены. Кукурелья уже получил жёлтую карточку, а Альваро Каррерас был свежим. Он часто подключается к атакам по флангу, тогда как Браим отлично действует в центре. Мне хотелось задействовать свежих игроков, но, на мой взгляд, Винисиус провёл очень достойный матч", - приводит слова Моуринью AS.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 12 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и три результативные передачи.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Реал М 4 4 0 0 13-7 12
3 Арсенал 4 3 1 0 8-3 10
4 Комо 4 3 0 1 19-6 9
5 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
7 Манчестер Сити 4 3 0 1 12-7 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 14-10 9
9 Брюгге 4 3 0 1 11-7 9
10 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
11 Бетис 4 3 0 1 8-6 9
12 Боруссия-09 Д 4 3 0 1 7-5 9
13 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
14 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
15 Интер 4 2 0 2 8-6 6
16 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Фенербахче 4 1 2 1 6-11 5
20 Рома 4 1 1 2 10-8 4
21 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
22 Викинг 4 1 1 2 9-10 4
23 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
24 ПСВ Эйндховен 4 1 1 2 3-4 4
25 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
26 Наполи 4 1 0 3 6-11 3
27 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
28 АЕК Аф 4 1 0 3 5-11 3
29 РБ Лейпциг 4 1 0 3 5-11 3
30 Сабах 4 1 0 3 4-10 3
31 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
32 Ланс 4 1 0 3 4-16 3
33 Славия П 4 0 1 3 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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