Месси против Роналду. Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус"

Сегодня, 8 декабря, состоятся матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В центральном матче каталонская "Барселона" примет туринский "Ювентус". Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 02:00 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

По этому случаю пресс-служба "Барселоны" опубликовала картинку с изображением Лионеля Месси и Криштиану Роналду, напомнив о противостоянии форвардов.

Напомним, "Барселона" (15) и "Ювентус" (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов и оспорят первое место в группе G. Киевское "Динамо" и "Ференцварош" набрали по одному очку и поборются за путевку в Лигу Европы.