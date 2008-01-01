Месси против Роналду. Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус"

Соперники оспорят первое место в группе.

Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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8 декабря 13:20

Сегодня, 8 декабря, состоятся матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В центральном матче каталонская "Барселона" примет туринский "Ювентус". Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 02:00 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

По этому случаю пресс-служба "Барселоны" опубликовала картинку с изображением Лионеля Месси и Криштиану Роналду, напомнив о противостоянии форвардов.

Напомним, "Барселона" (15) и "Ювентус" (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов и оспорят первое место в группе G. Киевское "Динамо" и "Ференцварош" набрали по одному очку и поборются за путевку в Лигу Европы. 

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4210653-istorija-press-sluzhba-barselony-napomnila-o-protivostojanii-messi-i-ronaldu.html?utm_source=copypaste
Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану Лига чемпионов Барселона Ювентус
Футбол Лига чемпионов
0
8 декабря 13:20
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