Мбаппе повторил рекорд Роналду после победы "Реала" в Лиге чемпионов

Французский нападающий Килиан Мбаппе помог мадридскому "Реалу" разгромить на своём поле "Монако" в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Мбаппе отличился на 5-й и 26-й минутах.

Со счётом 6:1 завершился матч "Реала" в Лиге чемпионов

По данным Opta, Мбаппе забил 11 голов в этом сезоне Лиги чемпионов — столько же, сколько любой игрок когда-либо забивал в основной сетке турнира, сравнявшись с Криштиану Роналду, который добился такого результата в сезоне-2015/16.

11 - @KMbappe 🇫🇷 has scored 11 goals in this season's @ChampionsLeague - the joint-most by any player in a single group stage/league phase in the competition, levelling Cristiano Ronaldo in 2015-16. Emulating. pic.twitter.com/mtggehiOZ1 — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2026

"Реал", набрав 15 очков, занимает второе место в общей таблице Лиги чемпионов. В заключительном восьмом туре, который состоится 28 января, мадридцы сыграют на выезде с португальской "Бенфикой".

Победа "Арсенала", неудача ПСЖ и разгром от "Реала". Главное в Лиге чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!