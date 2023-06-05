Мбаппе назвал победителя Лиги чемпионов

Форвард "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе отдал предпочтение "Манчестер Сити" в матче с "Интером" в рамках финала Лиги чемпионов. Решающая игра команд состоится 10 июня в Стамбуле, сообщают Vesti.kz.

ПСЖ в нынешнем розыгрыше ЛЧ дошел до 1/8 финала, уступив по сумме двух игр "Баварии" (0:1, 0:2).

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"Я собираюсь посмотреть финал. Ожидается очень интересная игра. Думаю, что "Манчестер Сити" выиграет", - сказал Мбаппе.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что достижения его команды в этом сезоне будут неполными, если "горожане" проиграют в финале ЛЧ.

Наставник "Интера" Симоне Индзаги отметил, что его футболисты отдадут все силы в предстоящей встречи, но при этом ее фаворитом считает чемпиона английской премьер-лиги (АПЛ).

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