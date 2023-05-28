Индзаги назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

Он состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).

"Выйдет ли Лукаку в стартовом составе? Посмотрим, впереди еще две недели. Мы сделаем свой выбор, но он всегда играет на благо команды. В последние недели все нападающие чередовались, потому что мы играли каждые три дня. Мы все знаем, что "Манчестер Сити" - сильнейшая команда в мире, они фавориты, но мы отдали все силы, чтобы попасть сюда, и отдадим все силы в этот вечер тоже. У них 23-24 отличных игрока, так что невозможно выбрать одного лучшего или двух, за которыми нужно следить", - приводит слова Индзаги Football Italia.

Между тем представители СМИ намекнули, что 10 июня у вратаря "Интера" Андре Онана будет много работы. У Индзаги нашлось что на это ответить:

"Онана - фантастический вратарь, который сразу же попытался заявить о себе. Он делит роль с Самиром Хандановичем, который получил место в финале Кубка Италии не только потому, что он капитан, а потому что он отличный вратарь, и он доказал это в матче против "Фиорентины". У Онана большой опыт, он также отличный человек, который имеет правильный настрой, позитивен и, возможно, ему пришлось отдохнуть в нескольких матчах, где он хотел играть, но никогда не жаловался".

Напомним, что "Интер", набрав 69 очков в 37 матчах, идет на втором месте в таблице за тур до конца Серии А. "Манчестер Сити" уже гарантировал себе золотые медали в английской премьер-лиге (АПЛ).

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