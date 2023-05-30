Гвардиола назвал для "Манчестер Сити" цену поражения в финале Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" в случае поражения в финале Лиги чемпионов подвергнут недооценке, считает главный тренер клуба Хосеп Гвардиола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ночь на 11 июня англичане сыграют в финале Лиги чемпионов против итальянского "Интера".

"Нет ни одного человека, который скажет: "Даже если вы не выиграли Лиги чемпионов, пять побед в АПЛ – это уже успех". Нет-нет-нет. В таком случае наши достижения будут неполными, это назовут провалом.

Окей, это нужно принимать. Вперед. Если мы выиграем Лигу чемпионов, все споры закончатся", – цитирует наставника "Манчестер Сити" Football Daily.