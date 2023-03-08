Мбаппе и Месси едут в Мюнхен за реваншем

В Международный женский день определятся еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Какие расклады предлагает Olimpbet на матчи "Бавария" - ПСЖ и "Тоттенхэм" - "Милан"?

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

"Бавария" (Германия) – ПСЖ (Франция). 9 марта, 02:00 (время Астаны)

Первый матч - 1:0

Самая статусная пара первой стадии плей-офф ЛЧ устроила знатную зарубу в Париже. "Красная машина" увезла из Франции выездную победу, что, конечно же, дает ей серьезное преимущество. На "Альянц-Арене" ПСЖ придется выжать из себя максимум и даже больше, чтобы опередить "Баварию" по сумме двух встреч.

Впрочем, это не означает, что у "Сен-Жермен" нет шансов на четвертьфинал, хотя у чемпиона Германии их, разумеется, больше. Это видно и по коэффициентам Olimpbet: П1 - 1.86, Х - 4.37, П2 - 3.73.

Еще более явным фаворитом «Бавария» считается по результатам двухматчевого спора: Проход "Баварии" - 1.19, Проход ПСЖ - 4.62.

Обязательно стоит обратить внимание на личность главного арбитра встречи, 47-летнего итальянского рефери Даниэле Орсато. Он судил финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, в котором играли… "Бавария" и ПСЖ. Тогда мюнхенцы победили 1:0, а Орсато предъявил игрокам обеих команд в общей сложности восемь желтых карточек.

"Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия). 9 марта, 02:00

Первый матч - 0:1

На своем поле "россонери" у "шпор" выиграли, но счет 1:0 - далеко не то преимущество, с которым можно быть спокойным перед ответной встречей. А в Лондоне, можно не сомневаться, "Милан" ждет горячий прием.

"Тоттенхэм" в родных стенах представляет собой очень грозную силу. В чем совсем недавно убедились "Челси" и "Манчестер Сити" в АПЛ, а на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов - "Айнтрахт" и "Марсель".

"Милан" же, напротив, весьма неубедителен в гостях - на минувших выходных, к примеру, проиграл 12-й команде Серии А "Фиорентине".

Эксперты Olimpbet считают "Хотспур" явным фаворитом ответного матча, предлагая на его исход такие коэффициенты: П1 - 1.97, Х - 3.62, П2 - 3.97. Однако отдают предпочтение «красно-черным» по итогам двухраундового противостояния: Проход "Тоттенхэма" - 2.37, Проход "Милана" - 1.57.

Самый ожидаемый счет игры в Лондоне - 1:0 с кэфом 7.19. При этом аналитики почти не верят, что выяснение отношений в этой паре дойдет до футбольной лотереи: Будет ли серия послематчевых пенальти: да – 6.37, Будет ли серия послематчевых пенальти: нет - 1.12.

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