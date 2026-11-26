Португальский "Спортинг" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счётом 2:2.

"Спортинг" открыл счёт на 33-й минуте: Луис Суарес уверенно реализовал пенальти. Однако после перерыва "Манчестер Юнайтед" быстро перехватил инициативу. На 48-й минуте Бруну Фернандеш также забил с одиннадцатиметровой отметки, восстановив равновесие, а уже через две минуты оформил дубль и вывел манкунианцев вперёд.

На 80-й минуте Суарес вновь отличился, сравняв счёт. В компенсированное время гости остались в меньшинстве: на 90+3-й минуте Юри Тилеманс получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

После этой встречи "Спортинг" с десятью очками занимает девятое место в общей таблице Лиги чемпионов. "Манчестер Юнайтед", набравший семь баллов, располагается на 19-й строчке.

В следующем туре 8 декабря "Спортинг" сыграет на выезде с "Ромой", а "Манчестер Юнайтед" в этот же день примет "РБ Лейпциг".