"Манчестер Сити" в шаге от истории. Я сделаю все, что в моих силах - Холанд о победе в ЛЧ

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, где его команде предстоит сыграть с "Интером". Встреча состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).

"Конечно, я нервничаю и чувствую ответственность момента, но я убежден, что мы хорошая команда. Нам придется выложиться по максимуму, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы в одной игре от того, чтобы войти в историю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Я всегда сильнее нервничаю за несколько дней до матчей, но потом, когда я оглядываюсь вокруг и вижу наших игроков, я чувствую себя спокойнее. Теперь, поскольку мы уже кое-что выиграли в этом сезоне, я чувствую себя увереннее", - цитирует футболиста AS.

Напомним, в сезоне-2022/23 "Манчестер Сити" уже выиграл АПЛ и Кубок Англии.

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