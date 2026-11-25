Английский "Манчестер Сити" и итальянский "Наполи" не смогли определить победителя в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счётом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Причём хозяева поля дважды оказывались в роли догоняющей стороны и в обоих случаях отыгрались. У гостей голы забили Расмус Хейлунн (55-я минута) и Ноа Ланг (76-я). У "горожан" отличились Айюб Буадди (67-я) и Райан Шерки (86-я).

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов просидел всю игру на скамейке запасных.

"Манчестер Сити" с десятью очками занимает шестое место в общей таблице ЛЧ, а "Наполи" располагается на 27-й строчке с четырьмя баллами.

В следующем туре ЛЧ "Манчестер Сити" отправится в гости к каталонской "Барселоне", а "Наполи" сыграет дома с бельгийским "Брюгге". Оба матча запланированы на 8 декабря.