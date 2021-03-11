"Ливерпуль" вышел в 1/4 финала, а ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги чемпионов. Месси не забил пенальти

Английский "Ливерпуль" и французский "Пари Сен-Жермен" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юргена Клоппа в ответном матче 1/8 финала на "Пушкаш Арена" в Будапеште (Венгрия) обыграли немецкий "РБ Лейпциг" - 2:0. В составе мерсисайдцев отличились Мохамед Салах (70-я) и Садио Мане (74-я). Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля", который и прошел дальше.

В параллельном матче на "Парк де Пренс" в Париже (Франция) ПСЖ сыграл вничью с "Барселоной" - 1:1. На 30-й минуте Киллиан Мбаппе реализовал пенальти и вывел парижан вперед, на что каталонцы ответили точным ударом Лионеля Месси (37-я). А в добавленное к первому тайму время уже аргентинец не забил пенальти. В первой игре была зафиксирована победа парижан со счетом 4:1.

Ранее дортмундская "Боруссия" на пути в 1/4 финала по сумме двух матчей обыграла испанскую "Севилью" (3:2, 2:2), а туринский "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов от "Порту" (1:2, 3:2).