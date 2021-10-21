В футбольной Лиге чемпионов состоялись матчи третьего тура группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гол Жерара Пике принес "Барселоне" победу над киевским "Динамо". Встреча группы Е прошла на "Ноу Камп" и завершилась со счетом 1:0. Испанец отличился на 36-й минуте.

"Бавария" в этой же группе разгромила "Бенфику". Встреча прошла в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счетом 4:0 в пользу немецкого клуба. Все голы состоялись в концовке матча. В составе гостей дубль оформил Лерой Зане, отличившийся на 70-й и 84-й минутах, и Роберт Левандовски ('82). Также форвард "Бенфики" Эвертон забил автогол ('80).

В группе F "Манчестер Юнайтед" совершил камбэк с 0:2 и вырвал домашнюю победу над "Аталантой". Встреча прошла в Англии и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Итальянский клуб по итогам первого тайма уверенно вел благодаря голам Марио Пашалича ('15) и Мериха Демирала ('28). Но манкунианцы отыгрались после перерыва. Сначала разрыв сократил Маркус Рашфорд ('53), затем сравнял Гарри Магуайр ('75), а на 81-й минуте Криштиану Роналду забил победный гол.

В параллельном матче этой группы "Вильярреал" в Швейцарии уверенно обыграл "Янг Бойз" со счетом 4:1. В составе испанского клуба отличились Йереми Пино ('6), Жерар Морено ('16), Альберто Морено ('88) и Саму Чуквезе ('90+2). У швейцарцев гол на счету Мешака Элиа ('77).

В группе G "Зальцбург" со счетом 3:1 в домашнем матче одержал победу над "Вольфсбургом". В составе победителей дубль оформил Ноа Окафор ('65, '77). Еще один гол на счету Карима Адейеми ('3). В составе гостей отличился Лукас Нмеча ('15). В этом же квартете "Лилль" и "Севилья" разошлись нулевой ничьей.

В группе H "Челси" разгромил "Мальме" со счетом 4:0. На девятой минуте счет открыл Андреас Кристенсен, дубль оформил Жоржиньо ('21, '57), также отличился Кай Хаверц ('48).

В этой же группе "Ювентус" в Санкт-Петербурге добился минимальной победы над "Зенитом". Автором гола на 86-й минуте стал Деян Кулусевски.

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