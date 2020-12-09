"Лейпциг" забил три мяча "МЮ", "Челси" не справился с "Краснодаром", а "Зенит" снова проиграл в Лиге чемпионов

Состоялись матчи первого игрового дня в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.



В группе F "Зенит" дома уступил дортмундской "Боруссии" - 1:2. Первыми успеха добились хозяева усилиями Себастьяна Дриусси на 16-й минуте. На это гости ответили точными ударами Лукаша Пищека и Акселя Витселя на 68-й и 78-й минутах соответственно. Как итог, российский клуб потерпел пятое поражение и осел на последнем месте в таблице, которую с 13 очками возглавляют дортмундцы.







В другом матче этого квартета "Лацио" и "Брюгге" не выявили сильнейшего - 2:2. У хозяев отличились Хоакин Корреа (12-я минута), Чиро Иммобиле (27-я, с пенальти). У гостей голы в свой актив занесли Рууд Вормер (15-я) и Ханс Ванакен (76-я). В таблице итальянский клуб с десятью очками идет на второй строчке, бельгийский - на третьей, набрав на два балла меньше.







В группе Е "Челси" и "Краснодар" сыграли вничью - 1:1. Первыми забили россияне на 24-й минуте, когда отличился Реми Кабелла. Спустя три минуты Жоржиньо с пенальти сравнял счет. Но в дальнейшем ни одной из команд не посчастливилось забить победный мяч. Несмотря на это, лондонцы с 14 очками сохранили лидерство в таблице, а "Краснодар" с пятью баллами расположился на третьем месте.







Вторая строчка осталась за "Севильей", переигравшей в гостях "Ренн" - 3:1. Французская команда в свою очередь с одним набранным баллом осталась в подвале таблицы.



В группе G "Барселона" была разгромлена на своем поле "Ювентусом" - 0:3. Таким образом, туринцам удалось взять реванш за домашнее поражение во втором туре (0:2). При этом гости завершили групповой этап на первом месте, обойдя каталонцев по дополнительным показателям, стороны набрали по 15 очков.



Третья строчка в квартете осталась за киевским "Динамо", обыгравшим дома "Ференцварош" - 1:0. Решающий гол на 60-й минуте забил Денис Попов.



В группе H "Лейпциг" в родных стенах взял верх над "Манчестер Юнайтед" - 3:2. Хозяева вели в три мяча, но впоследствии позволили британцам сократить разрыв в счете до минимума. У "Лейпцига" забивали Анхелиньо (2-я), Амаду Айдара (13-я) и Джастин Клюйверт (69-я). У "красных дьяволов" точными ударами отметились Бруну Фернандеш (80-я, с пенальти) и Поль Погба (82-я).







Другой матч квартета, ПСЖ - "Истанбул Башакшехир", не был доигран из-за расизма со стороны одного из судей на 16-й минуте. Как результат, встреча будет доиграна с другой судейской бригадой сегодня, 9 декабря, когда состоятся матчи второго игрового дня. Как бы ни сложится игра, из квартета H в плей-офф пробились "Лейпциг" и ПСЖ.