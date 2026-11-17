Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Хорватии Давор Шукер поделился прогнозом на нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По мнению экс-футболиста, в решающем матче турнира обязательно сыграет представитель Испании.

"В финале совершенно точно будет испанская команда. Когда я работал в УЕФА, то испытывал огромную гордость, когда видел в финалах евротурниров свои бывшие клубы – "Реал" и "Севилью", – заявил звёздный хорват.