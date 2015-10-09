Ламин Ямаль установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Юный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль продолжает переписывать футбольные книги рекордов, сообщают Vesti.kz.

В матче против "Боруссии" (4:0) он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось провести 20 матчей в турнире до достижения 18 лет. В матче с немецким клубом он отметился забитым голом.

Этот сезон для Ямаля - настоящий прорыв: 43 матча за "Барсу" во всех турнирах, 14 голов и 20 ассистов.

Контракт в силе до лета 2027 года, а Transfermarkt уже оценивает талант юного испанца в солидные 180 миллионов евро.

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Напомним, ранее Ямаль удостоился похвалы от легендарного Роналдиньо.

Кроме того, 17-летний футболист отличился рекордом не только в "Барселоне" но и в сборной Испании, став самым молодым игроком, отличавшимся в плей-офф Лиги наций.

В составе своей национальной команды он в 2024 году выиграл чемпионат Европы по футболу.