Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Вчера 14:16
 

Ламин Ямаль установил исторический рекорд Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Ламин Ямаль установил исторический рекорд Лиги чемпионов ©x.com/FCBarcelona

Юный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль продолжает переписывать футбольные книги рекордов, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Юный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль продолжает переписывать футбольные книги рекордов, сообщают Vesti.kz.

В матче против "Боруссии" (4:0) он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось провести 20 матчей в турнире до достижения 18 лет. В матче с немецким клубом он отметился забитым голом.

Этот сезон для Ямаля - настоящий прорыв: 43 матча за "Барсу" во всех турнирах, 14 голов и 20 ассистов.

Контракт в силе до лета 2027 года, а Transfermarkt уже оценивает талант юного испанца в солидные 180 миллионов евро.

Роберт Левандовски сотворил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Напомним, ранее Ямаль удостоился похвалы от легендарного Роналдиньо.

Кроме того, 17-летний футболист отличился рекордом не только в "Барселоне" но и в сборной Испании, став самым молодым игроком, отличавшимся в плей-офф Лиги наций.

В составе своей национальной команды он в 2024 году выиграл чемпионат Европы по футболу.

Чемпионат Испании 2024/25   •   Испания, Валенсия   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 00:00   •   не начат
Валенсия
Валенсия
(Валенсия)
- : -
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Валенсия
Ничья
Севилья
Проголосовало 10 человек
Барселона Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Футбол

Реклама

Живи спортом!