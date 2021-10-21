Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отличился очередным ярким достижением в Лиге чемпионов, передает "Чемпионат".

Португалец забивал в Лиге чемпионов 38 командам, что является рекордом турнира.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ "Манчестер Юнайтед" переиграл "Аталанту" со счетом 3:2. Роналду стал автором победного гола.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport