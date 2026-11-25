"Галатасарай" обыграл "Астон Виллу" в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 77-й минуте забил Дениз Гюль.

По данным Stata Football, "Галатасарай" выиграл три матча подряд в ЛЧ всего лишь в третий раз в своей истории:

◎ 4:2 против "Лилля";

◎ 2:0 против "Штутгарта";

◉ 1:0 против "Астон Виллы".

Победа над греческим АЕКом в следующем туре ЛЧ может позволить "Галатасараю" установить новый клубный рекорд. Этот матч состоится 8 декабря.

Напомним, что за стамбульский клуб выступает российский футболист Алексей Батраков, который был заменён на 74-й минуте. За отведённое время на поле он заработал предупреждение на 53-й минуте.

После пяти туров "Галатасарай" и "Астон Вилла" набрали по девять очков, но по дополнительным показателям английский клуб занимает девятое место, а турецкий - 13-е.

Камбэк "Реала", осечка грандов АПЛ и драма на 92-й минуте: итоги матчей ЛЧ