Клуб казахстанского тренера одержал победу в Лиге чемпионов

Литовский "Жальгирис", который возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин, одержал победу над шведским "Мальме" в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Вильнюсе и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 49-й минуте забил нападающий Фабьен Орега.

Казахстанский защитник "Жальгириса" Динмухаммед Кашкен провел матч в запасе.

Ответная игра пройдет 27 июля в Мальме.

Добавим, что в случае победы "Жальгирис" в третьем раунде выйдет на победителя пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Буде-Глимт" (Норвегия). Первые матчи этой стадии пройдут 2-3 августа, ответные игры - 9 августа.

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