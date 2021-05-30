Футболист английского "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне сообщил, что получил перелом носа и лицевой кости в финале Лиги чемпионов против лондонского "Челси".

Встреча в португальском Порту на стадионе "Драгау" завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев. Де Брюйне покинул поле в начале второго тайма после столкновения с защитником "Челси" Антонио Рюдигером.

"Только что вернулся из больницы. У меня диагностирован перелом носа и орбитальной лицевой кости. Чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним днем, но мы вернемся", - написал 29-летний бельгиец в "Твиттере".

На прошлой неделе де Брюйне вошел в расширенный состав сборной Бельгии для подготовки к чемпионату Европы, который стартует 11 июня.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!