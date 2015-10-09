"Кайрату" подсказали пример для успешного дебюта в Лиге чемпионов

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов между лиссабонским "Спортингом" и алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

"Кайрат" повторит успех "Карабаха"?

Встреча состоится в ночь с 18 на 19 сентября и пройдет в Лиссабоне (Португалия). Для "Кайрата" это будет дебют в основном этапе Лиги чемпионов.

"Для "Кайрата" матч в Лиге чемпионов со "Спортингом" — это история. Понятно, что им будет сложно что-то противопоставить "Спортингу", но в их составе есть иностранцы. В преддверии матча есть хороший пример "Карабаха". Наверняка все футболисты смотрели вчерашний матч Лиги чемпионов. Возможно, некоторые думают: "А почему бы и нам такого не сделать? Чем мы хуже?" У "Кайрата" будет микропреимущество в том, что у грандов может быть недонастрой. Вот на этом можно сыграть. А если не получится, никто игроков "Кайрата" винить не будет — они и так сотворили историю", — сказал Мостовой в беседе с "Чемпионатом".

Накануне азербайджанский клуб сотворил сенсацию в первом туре общего этапа Лиги чемпионов - "Карабах" отыгрался с 0:2 и обыграл "Бенфику" (3:2). После игры португальский клуб уволил главного тренера.

Помимо "Спортинга" на общем этапе ЛЧ "Кайрат" сыграет также с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и лондонским "Арсеналом".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).