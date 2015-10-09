"Кайрат" впервые за 4 года сыграет в Лиге чемпионов! Кто будет в соперниках?

В последние годы принято считать, что самым ответственным противостоянием казахстанских клубов в еврокубках является стадия первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В этом году страну в главном континентальном турнире представят действующие чемпионы из "Кайрата".

Первый раунд важен, потому что победа в нем гарантирует клубу две "подушки безопасности" - это возможность вылететь в Лигу Европы, а затем в Лигу конференций. Если же не пройти первый отборочный раунд, то клуб автоматически вылетит во второй раунд квалификации Лиги конференций, и шансов на поражение больше не будет.

Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с потенциальными соперниками "Кайрата" на старте квалификации Лиги чемпионов. Мы поделили их на желательных и нежелательных противников.

У "Кайрата" 14 возможных соперников. Когда жеребьевка и игры?

В первом квалификационном раунде алматинцы, в качестве несеяной команды, могут встретиться с кем-то из сеяных: "Лудогорцем" (Болгария), "Стяуа" (Румыния), "Олимпией" (Словения), "Мальме" (Швеция), "Жальгирисом" (Литва), РФШ (Латвия), "Зриньски" (Босния и Герцеговина), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), КуПСом (Финляндия), "Нью-Сейнтсом" (Уэльс), "Дритой" (Косово), "Брейдабликом" (Исландия), "Линфилдом" (Северная Ирландия) и "Будучностью" (Черногория).

17 июня пройдет жеребьевка, на которой "Кайрат" и другие клубы узнают своих соперников. А сами матчи состоятся 8-9 и 15-16 июля.

Список нежелательных соперников для "Кайрата" в ЛЧ

Сюда мы добавим грандов первого квалификационного раунда, к которым отнесем "Лудогорец", "Стяуа", "Мальме", "Олимпию" и РФШ. Все эти команды в завершившемся сезоне играли на общем этапе еврокубковых турниров.

Все - действующие чемпионы своих стран. Однако нужно отметить, что в Швеции и Латвии уже идет новый сезон, и там у "Мальме" и РФШ дела складываются не самым лучшим образом. Скандинавы идут пятыми, а прибалтийцы - вторыми.

На общем этапе Лиги Европы "Стяуа" занял 11-е место и вышел в плей-офф, где в 1/8 финала проиграл французскому "Лиону". А "Мальме" (№31), РФШ (№32) и "Лудогорец" (№33) синхронно не вышли в весеннюю часть. "Олимпия" же играла в Лиге конференций, выйдя в плей-офф с 14-го места. В феврале они были остановлены боснийским "Борацем" в стыках.

"Лудогорец" и "Стяуа" лидируют в списке даже по трансферной стоимости. Игроки болгарского клуба оценены в 47,8 миллиона евро, а румынского - в 44,57 миллиона. Чуть ниже ценник у "Мальме" (37,85 миллиона), а у "Олимпии" (11,8 миллиона) и РФШ (10,53 миллиона) они сопоставимы со стоимостью игроков "Кайрата" (10,3 миллиона).

К этой пятерке мы также добавим еще одного нежелательного соперника - боснийского чемпиона "Зриньски". Они не играли в основной стадии еврокубков в сезоне 2024/25, но зато опередили в чемпионате "Борац", который неплохо выступил в Лиге конференций и даже остановил "Олимпию" в плей-офф.

В общем, если "Кайрату" выпадет "Лудогорец", "Стяуа", "Мальме", "Олимпия", РФШ или "Зриньски", то будет очень и очень непросто.

Желательные соперники для "Кайрата". Их чуть больше

Если отталкиваться от сеяных команд, то "Кайрат" точно будет нежелательным соперником для любого клуба. Все-таки это достаточно мастеровитая команда, которая уже блистала в еврокубках, имеет в своем ряду молодых талантов и опытных сборников.

В списке желательных соперников есть восемь клубов, и только один из них в кампании 2024/25 играл на общем этапе еврокубков - это валлийский "Нью-Сейнтс", тот самый, который в октябре обыграл на своем поле полурезервный состав "Астаны" (2:0) в Лиге конференций.

Будь это основа столичных, то казахстанцы точно выступили бы лучше. Поэтому с ними "Кайрат" должен чувствовать себя комфортно, как и с "Линкольном", "Линфилдом", "Брейдабликом", "Будучностью", "Дритой" и КуПСом. Их трансферная стоимость составляет от 2 до 5,5 миллиона евро.

Еще сюда, возможно, что неожиданно для вас, мы отнесем литовский "Жальгирис". Клуб с богатой историей, гегемон Литвы, который тренирует казахстанец Владимир Чебурин. В этом сезоне команда занимает лишь седьмое место во внутреннем первенстве, набрав 17 очков в 14 турах и отставая от лидеров на 13 пунктов.

Заметно, что они пребывают в кризисе, и на сегодняшний день "Кайрат" был бы предпочтительнее "Жальгириса" на бумаге.

Добавим, что "Кайрат" выступит в еврокубках впервые с 2022 года, когда команда проиграла на старте квалификации Лиги конференций венгерской(0:2). За год до этого алматинцы впервые в истории прошли в основной этап еврокубков, сыграв в группе Лиги конференций.

Тогда "Кайрат" начинал как раз с первого раунда Лиги чемпионов, победив "Маккаби" из Хайфы (3:1). Во втором раунде они не справились с сербской "Црвеной Звездой" (2:6) и вылетели в Лигу Европы. Там они уступили армянскому "Алашкерту" (2:3) и выбыли в финальный раунд квалификации Лиги конференций, где остановили "Фолу" из Люксембурга (7:2).

В группе со швейцарским "Базелем" (14), азербайджанским "Карабахом" (11) и кипрской "Омонией" (4) футболисты "Кайрата" (2) заняли последнее четвертое место.

Фото: Football Rankings, УЕФА©️