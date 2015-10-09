Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 19:40
 

"Кайрат" установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

  Комментарии (1)

"Кайрат" установил исторический рекорд в Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" прибыл в Лиссабон (Португалия) на матч общего этапа Лиги чемпионов против местного "Спортинга", сообщают Vesti.kz.

1

Алматинцы совершили самый длинный перелет в истории турнира. Матч в Португалии состоится с 18 на 19 сентября.

"Кайрат" побьет рекорд "Астаны" в Лиге чемпионов: подробности

Для "Кайрата" это будет исторический матч - первый в осенней части Лиги чемпионов. Кроме того, алматинцы сыграют на выезде с миланским "Интером", датским "Копенгагеном" и английским "Арсеналом".

Дома, подопечные Рафаэля Уразбахтина примут мадридский "Реал", кипрский "Пафос", греческий "Олимпиакос" и бельгийский "Брюгге".


Юношеская лига УЕФА 2025/26   •   Португалия, Оэйраш   •   Групповой этап, Путь Лиги чемпионов, мужчины
18 сентября 17:00   •   не начат
Спортинг (U-19) Л
Спортинг (U-19) Л
(Лиссабон)
- : -
Кайрат (U-19)
Кайрат (U-19)
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг (U-19) Л
Ничья
Кайрат (U-19)
Проголосовало 19 человек

