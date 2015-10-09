"Кайрат" установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

Алматинский "Кайрат" прибыл в Лиссабон (Португалия) на матч общего этапа Лиги чемпионов против местного "Спортинга", сообщают Vesti.kz.

Алматинцы совершили самый длинный перелет в истории турнира. Матч в Португалии состоится с 18 на 19 сентября.

"Кайрат" побьет рекорд "Астаны" в Лиге чемпионов: подробности

Для "Кайрата" это будет исторический матч - первый в осенней части Лиги чемпионов. Кроме того, алматинцы сыграют на выезде с миланским "Интером", датским "Копенгагеном" и английским "Арсеналом".

Дома, подопечные Рафаэля Уразбахтина примут мадридский "Реал", кипрский "Пафос", греческий "Олимпиакос" и бельгийский "Брюгге".

