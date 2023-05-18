Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о будущем своего соотечественника Карло Анчелотти после провала "Реала", который играет под его руководством, в Лиге чемпионов. Он посоветовал рассмотреть предложение сборной Бразилии и покинуть мадридский клуб.

"Это очень тяжелый счет для "Реала". Сейчас, возможно, он думает о предложении сборной Бразилии, которое, возможно, и следует принять во внимание, потому что сегодня есть более сильные команды, чем "Реал". Если вы хотите завершить карьеру успехом, как победа на чемпионате мира - это шанс", - цитирует Капелло AS.

Напомним, в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" на выезде разгромно проиграл "Манчестер Сити" со счетом 4:0. Первый матч команд завершился со счетом 1:1.

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