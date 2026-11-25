Состоялись девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. С их результатами знакомят Vesti.kz.

Турецкий "Галатасарай" одержал минимальную победу на своём поле над английской "Астон Виллой" - 1:0. Решающий гол на 77-й минуте забил Дениз Гюль.

Норвежский "Буде-Глимт" дожал-таки в родных стенах австрийский ЛАСК - 1:0. Развязка наступила на 90+2-й минуте, когда Мелайро Богарде срезал мяч в свои ворота.

Английский "Манчестер Сити" и итальянский "Наполи" разошлись миром на "Этихад" - 2:2. Хозяева поля дважды оказывались в роли догоняющей стороны и в обоих случаях отыгрались. У гостей голы забили Расмус Хейлунн (55-я минута) и Ноа Ланг (76-я). У "горожан" отличились Айюб Буадди (67-я) и Райан Шерки (86-я).

Английский "Арсенал" и дортмундская "Боруссия" не смогли определить победителя в Лондоне - 1:1. На гол Виктора Дьекереша на 10-й минуте гости ответили точным ударом Максимилиана Байера на 55-й.

Мадридский "Реал" разгромил нидерландский ПСВ на "Сантьяго Бернабеу" - 5:1. "Сливочные" уступали в один мяч после первого тайма. Однако во второй половине встречи забили пять мячей и сотворили победный камбэк. Гости вышли вперёд после гола Ивана Перишича на 32-й минуте с пенальти. На это хозяева поля ответили точными ударами Федерико Вальверде (50-я), Джуда Беллингема (60-я), Килиана Мбаппе (64-я, 84-я) и Винисиуса Жуниора (87-я).

Немецкий "Лейпциг" разобрался дома с французским "Лансом" - 3:1. В составе победителей отличились Давид Раум (6-я) и Антонио Нуса (9-я, 90+4-я). У проигравших гол в активе Матьё Юдоля (58-я).

Нидерландский "Фейеноорд" уступил на своём поле португальскому "Порту" - 0:1. Автогол Уссама Таргаллина на 2-й минуте стал решающим в матче.

Итальянский "Комо" перед родной публикой сломил сопротивление греческого АЕКа - 1:0. Подопечные Сеска Фабрегаса могли выйти вперёд ещё на 29-й минуте, но Лукас Да Кунья не реализовал пенальти. Тем не менее гол Луиса Мильи на 57-й минуте принёс хозяевам минимальную победу.

Словацкий "Слован" капитулировал в Братиславе перед испанским "Бетисом" - 0:2. Исход встречи решил дубль Кучо Эрнандеса, отличившегося на 43-й и 57-й минутах.

25 ноября и в ночь на 26-е сыграют:

• "Сабах" (Азербайджан) - "Барселона" (Испания);

• "Славия" (Чехия) - "Вильярреал" (Испания);

• ПСЖ (Франция) - "Рома" (Италия);

• "Интер" (Италия) - "Штутгарт" (Германия);

• "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия);

• "Лилль" (Франция) - "Бавария" (Германия);

• "Брюгге" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия);

• "Атлетико" (Испания) - "Викинг" (Норвегия);

• "Шахтёр" (Украина) - "Фенербахче" (Турция).