Это как Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану - Моуринью о выходе "Ромы" в ЛЧ

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 15:25
©ФК "Рома"

Португальский специалист Жозе Моуринью высказался о выходе "Ромы" в Лигу чемпионов через Серию А. Сейчас команда идет на шестом месте и на четыре очка отстает от идущим четвертым "Милана". Моуринью заявил, оказаться в ЛЧ таким образом было бы чудом.

"Я никогда не говорил о цели выйти в Лигу чемпионов, я всегда стараюсь быть честным. Мне не нравится продавать дым. Есть тренеры, игроки, клубы, которые играют только один финал еврокубков в своей жизни, и им везет. Представьте, что мы сделаем это два раза подряд. Это отличный сезон для меня, потому что он в любом случае становится историческим. Пинту говорил о Лиге чемпионов? Это его проблема. Пинту – менеджер, я – тренер. Мы очень близкие друзья, но у нас могут быть разные мнения. Для меня вопрос никогда так не стоял. Мы способны творить историю, и мы хотим творить ее снова.

Но выйти в Лигу чемпионов через чемпионат, потратив семь миллионов на трансферы рынке, это даже не чудо, это как Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану", - цитирует тренера ilmessaggero.it

Напомним, что "Рома" сыграет в финале Лиги Европы против "Севильи". Она завоюет путевку в Лигу чемпионов, если станет победителем этого матча. 

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Метки:
Моуринью Жозе Лига чемпионов Лига Европы

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