Португальский специалист Жозе Моуринью удерживает уникальный рекорд в истории Лиги чемпионов УЕФА, связанный с его работой в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

Его подопечные разгромили нидерландский ПСВ в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

По данным статистического портала OptaJose, под руководством Моуринью "сливочные" выиграли 17 из 20 домашних матчей главного еврокубка на стадионе "Сантьяго Бернабеу" (при двух ничьих и одном поражении).

Показатель в 85 процентов побед является лучшим в истории Лиги чемпионов среди всех тренеров, проведших не менее 20 домашних игр во главе одного клуба.

Единственное домашнее поражение в Лиге чемпионов с Моуринью мадридцы потерпели в первом матче полуфинала сезона-2010/11 против каталонской "Барселоны" (0:2).

Напомним, Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. За это время команда трижды подряд доходила до полуфинала Лиги чемпионов, а также выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Второй приход португальца в мадридский клуб состоялся минувшим летом, когда он подписал контракт до 30 июня 2029 года.

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