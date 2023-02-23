"Интер" дожал "Порту" в матче Лиги чемпионов с удалением и вымученным голом

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 04:02
©twitter.com/Inter

Итальянский "Интер" и португальский "Порту" сыграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Милане изобиловала большим количеством борьбы и опасных моментов.

Команды сыграли в открытый футбол, что вылилось в суммарные 27 ударов, которые они нанесли по воротам - 17 "Интер" и десять "Порту". Но в створ пришлось лишь по четыре удара.

Кроме того, команды заработали пять желтых карточек - одна у "Интера", и четыре у "Порту".

На 78-й минуте "Порту" остался в меньшинстве после удаления Отавио, который получил вторую желтую карточку.

Итальянский клуб извлек выгоду из удаления бразильца на 86-й минуте, когда отличился вышедший на замену Ромелу Лукаку.

Встреча закончилась минимальной победой "Интера".

Ответный матч в Португалии пройдет в ночь с 14 на 15 марта.

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Метки:
Лига чемпионов Интер

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