Индзаги разобрал поражение "Интера" в финале Лиги чемпионов

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Сегодня 08:21
©twitter.com/Inter

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал поражение команды в финальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Напомним, встреча прошла в Стамбуле (Турция) и завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба. 

"У нас была отличная игра, и мы должны ею гордиться. Мы не должны думать о том, что было бы, если бы мы заслуживали большего. Я обнял своих игроков одного за другим, так как они были необыкновенными, как и наши болельщики, и заслуживали другого результата, но я надеюсь, что они были счастливы, увидев, как команда играла сегодня вечером.

Все видели, что было в последние 25 минут. Казалось, что мяч не хотел залетать в ворота. Такое случается, к сожалению, это произошло в финале Лиги чемпионов. Мы попали в перекладину, мяч был на линии ворот, после удара он попал в товарища по команде, так бывает. Мы играли с "Манчестер Сити", используя наши собственные сильные стороны, и сделали это очень, очень хорошо", - цитирует Индзаги "Чемпионат"

"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и оформил требл по итогам сезона.

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Метки:
Интер Лига чемпионов Манчестер Сити

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