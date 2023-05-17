Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов. Он отметил, что ему в игре своей команды понравилось все.

"В ближайшие несколько дней мы все осознаем. Для нас изначально это было мечтой, и мы всегда верили в нее. Мы прошли невероятный путь. Победа в полуфинальном дерби приносит удовлетворение. Мне понравилось в этом матче все: бег, агрессия, концентрация. С января по сегодняшний вечер у нас было четыре дерби, и мы выиграли все четыре. Я доволен тем, что мы сделали, посмотрю теперь матч "Сити" - "Реал", - цитирует Индзаги Planeta Milan.

Напомним, что "Интер" обыграл "Милан" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал, где встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Реал".

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.