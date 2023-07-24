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Где и с кем сыграет "Астана" в случае вылета из Лиги чемпионов

Где и с кем сыграет "Астана" в случае вылета из Лиги чемпионов
©ФК "Астана"

"Астана" узнала потенциальных соперников в случае вылета из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Столичный клуб дошел до второго квалификационного раунда турнира, где сыграет с загребским "Динамо". первый матч между командами состоится в ночь с 25 на 26 июля в Загребе, а ответная игра пройдет 2 августа в Астане.

Проигравший в этом противостоянии продолжит выступление в Лиге Европы, где в третьем квалификационном раунде сыграет с одним из неудачников следующих пар: "Лудогорец" (Болгария) - "Олимпия" (Словения), "Арис" (Кипр) - БАТЭ (Беларусь), "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" Хайфа (Израиль).

"Астане" досрочно записали поражение в Лиге чемпионов

Однако, если "Астана" пройдет загребское "Динамо", то в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов столичный клуб сыграет с: победителем пар "Шериф" (Молдова) – "Маккаби" Хайфа (Израиль) и "Арис" Лимассол (Кипр) – БАТЭ (Беларусь), или греческим АЕКом. Жеребьевка состоится сегодня, 24 июля, прямая трансляция доступна здесь.

Первые матчи третьего раунда ЛЧ пройдут 8-9 августа, а ответные – 15 августа.

 

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Лига Европы Наши в еврокубках Футбол

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