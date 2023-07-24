"Астане" досрочно записали поражение в Лиге чемпионов

Британский портал Sportsmole.co.uk сделал прогноз на первый матч "Астаны" против загребского "Динамо" в рамках второго квалификационного раунд Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Динамо" Загреб 3:1 "Астана" Загребское"Динамо" будет стремиться обеспечить себе некоторую передышку перед длительным путешествием в Казахстан на ответный матч этого матча на следующей неделе. Нет никаких сомнений в том, что у хорватов гораздо больше индивидуальных качеств, чем у "Астаны", и мы можем предположить, что они выиграют с разницей в пару мячей, чтобы увеличить свои шансы на выход в третий раунд квалификации", - пишет издание.

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Напомним, первый матч между командами состоится в ночь с 25 на 26 июля в Загребе, а ответная игра пройдет 2 августа в Астане.

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