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Лига чемпионов. Прямая трансляция жеребьевки с участием "Астаны"

Лига чемпионов. Прямая трансляция жеребьевки с участием "Астаны"
©uefa.com

Сегодня, 24 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Казахстан в турнире представляет "Астана". В первом квалификационном раунде столичный клуб обыграл по сумме двух матчей тбилисское "Динамо" с общим счетом 3:2 (1:1, 2:1).

Во втором квалификационном раунде "Астана" сыграет с хорватским "Динамо" из Загреба.

Жеребьевки третьего раунда начнется в 16:00 по астанинскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

Отметим, что выход во второй квалификационный раунд ЛЧ гарантирует "Астане" как минимум участие в третьем раунде Лиги Европы и раунде плей-офф Лиги конференций.

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Метки:
Лига чемпионов Астана ФК

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