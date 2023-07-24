Лига чемпионов. Прямая трансляция жеребьевки с участием "Астаны"

Сегодня, 24 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Казахстан в турнире представляет "Астана". В первом квалификационном раунде столичный клуб обыграл по сумме двух матчей тбилисское "Динамо" с общим счетом 3:2 (1:1, 2:1).
Во втором квалификационном раунде "Астана" сыграет с хорватским "Динамо" из Загреба.
Жеребьевки третьего раунда начнется в 16:00 по астанинскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.
Отметим, что выход во второй квалификационный раунд ЛЧ гарантирует "Астане" как минимум участие в третьем раунде Лиги Европы и раунде плей-офф Лиги конференций.
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