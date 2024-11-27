Холанд превзошел легенду и установил новый рекорд Лиги чемпионов

Нападающий английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В матче 5-го тура общего этапа Холанд оформил дубль в матче против "Фейеноорда". Таким образом, норвежец быстрее всех совершил 50 результативных действий в Лиге чемпионов.

В 44 матчах Лиги чемпионов Холанд забил 46 голов и сделал пять голевых передач: в составе "Ред Булл Зальцбург", "Боруссии" Дортмунд и "Манчестер Сити".

Тем самым норвежец побил рекорд Руда ван Нистелроя, достигшего отметки в 50 баллов по "гол+пас" за 45 матчей в турнире.

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Несмотря на рекорд Холанда, "Сити" упустил победу над "Фейеноордом" (3:3), хотя вел с преимуществом в три мяча до 75-й минуты игры.

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