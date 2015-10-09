Гвардиола указал на виновного после сенсационного поражения "Сити" в ЛЧ

После сенсационного поражения от "Байера" главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал игру команды, объяснил, что не хватило для победы, и поделился мыслями о предстоящей встрече с "Реалом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Сенсацией обернулся матч "Ман Сити" с Хусановым в Лиге чемпионов

О том, что сказал в раздевалке после матча:

"Это останется с нами".

О выступлении команды:

"Я беру на себя полную ответственность, но все же считаю, что игроки, которые вышли в стартовом составе, были исключительными, но нам не хватило чего-то, необходимого на самом высоком уровне. Теперь нам нужно бороться в следующих матчах".

О том, чего не хватило:

"Они [леверкузенцы] были хороши. В целом мы тоже сыграли очень хорошо, у нас было больше моментов, чем у них, но это были полумоменты".

О 10 изменениях в стартовом составе:

"Я должен это принять. Если бы мы выиграли, это не было бы проблемой, поэтому я должен принять, что, возможно, это много, но я думаю, что, играя каждые два или три дня, нам нужно [делать изменения], но, глядя на результат, возможно, это слишком много".

О следующей встрече с "Реалом" в Лиге чемпионов:

"У нас есть время".

Для "Ман Сити" это первое поражение в нынешнем розыгрыше ЛЧ, "горожане" с 10 очками занимают шестое место в общей таблице, тогда как "Байер" с 8 очками располагается на 13-й строчке.

В 6-м туре, 10 декабря, "Манчестер Сити" встретится на выезде с мадридским "Реалом", а "Байер" примет дома "Ньюкасл".

Безжалостная "Боруссия" и провалы "Барсы" и "Ман Сити": главное в Лиге чемпионов