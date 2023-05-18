Гвардиола в качестве тренера выиграл сто матчей в Лиге чемпионов

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Сегодня 14:06
©twitter.com/ManCity

Испанский специалист Хосеп Гвардиола достиг отметки в сто побед в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА. 

Сотой для него стала домашняя победа "Манчестер Сити" над "Реалом" (4:0) в ответном полуфинальном матче. Тренер "горожан" - лишь третий наставник, кому покорилось такое достижение.

Гвардиола добился побед в ЛЧ у руля "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити". Только Алекс Фергюсон и Карло Анчелотти превосходят его по этому показателю.

 

Кроме того, испанец - один из немногих, кому удалось выиграть престижнеший еврокубок в качестве игрока и тренера. Помимо него это сделали Франк Райкаард, Зинедин Зидан и Анчелотти.

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Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити Лига чемпионов

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