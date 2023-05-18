Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с "Интером". Он отметил уровень соперника.

"Честно говоря, финал Лиги чемпионов с итальянской командой - не самый лучший подарок. Они конкурентоспособны.

Победа над "Реалом" получит много комплиментов, но у нас есть время морально подготовиться". - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разгромил "Реал" со счетом 4:0 и вышел в финал. Первый матч команд завершился со счетом 1:1. "Интер" же ранее по итогам двух встреч в 1/2-й обыграл "Милан".

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).

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