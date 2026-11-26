Мюнхенская "Бавария" уступила на выезде французскому "Лиллю" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча во Франции завершилась камбэком хозяев со счётом 2:1.

"Бавария" открыла счёт на 15-й минуте благодаря голу защитника Деотшанкюля Юпамекано. Однако после перерыва "Лилль" сумел переломить ход встречи. На 62-й минуте Аясэ Уэда восстановил равновесие, а спустя четыре минуты полузащитник мюнхенцев Александар Павлович отправил мяч в собственные ворота, принеся французскому клубу победу со счётом 2:1.

Для "Лилля" это первая победа в текущем розыгрыше турнира. Ранее французы поиграли три встречи подряд с общим счётом 4:10 и сыграли в предыдущем матче вничью с норвежским "Будё-Глимтом" - 0:0. У "Баварии" по две победы и ничьи и первое поражение.

В шестом туре общего этапа "Лилль" 9 декабря сыграет на выезде со "Штутгартом", а "Бавария" днём ранее примет чешскую "Славию".