Гол Холанда решил исход матча Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" одержал непростую победу над немецким "РБ Лейпциг" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Команды устроили результативную перестрелку с пятью голами, а судьбу встречи решил точный удар Эрлинга Холанда во втором тайме.

На 37-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря автоголу защитника Кастелло Люкебы. Однако после перерыва "Манчестер Сити" быстро восстановил равновесие: на 49-й минуте отличился Ридле Баку.

На 58-й минуте Энцо Фернандес вывел английский клуб вперёд, но уже через три минуты Антонио Нуса вновь сравнял счёт. Развязка наступила на 78-й минуте, когда Эрлинг Холанд забил третий мяч гостей и принёс своей команде победу - 3:2.

После этой встречи "РБ Лейпциг" с тремя очками занимает 29-е место в общей таблице Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" набрал девять баллов и располагается на седьмой строчке.

В пятом туре, который состоится 24 ноября, немецкий клуб сыграет с "Лансом", а команда Энцо Марески встретится с "Наполи".