Бывший защитник сборной Казахстана по футболу Алексей Попов поделился мнением о выходе "Кайрата" в общий этап Лиги чемпионов и высказался о будущем главного тренера алматинского клуба Рафаэля Уразбахтина.

В раунде плей-офф чемпионы Казахстана обыграли шотландский "Селтик" в серии пенальти 3-2 (общее время 0:0). Таким образом, "Кайрат" впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

"Не смотрел матчи с "Селтиком", но у шотландцев команда стоит во много раз больше. Не знаю, повезло "Кайрату" или нет, но это не может быть простым везением. Всё равно игра выстроена правильно, а играют футболисты, которые в России не пригодились. Естественно, всё это от тренера. Возможно, скоро Уразбахтин будет одним из лучших в Казахстане. Но надо смотреть, как "Кайрат" выступит в Лиге чемпионов. Да, у нас нет Мбаппе, но, если играть в современный и быстрый футбол, всё возможно", — сказал Попов "Чемпионату".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

"Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)"Кайрат" - "Реал" (в 21:45)"Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)"Интер" - "Кайрат" (в 01:00)"Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)"Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)"Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)"Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).

