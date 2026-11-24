Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик объяснил отсутствие нападающего Ламина Ямаля в заявке команды на выездной матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против азербайджанского "Сабаха", сообщают Vesti.kz.

По словам немецкого специалиста, решение оставить 18-летнего футболиста дома связано с необходимостью дать ему дополнительное время на восстановление после предыдущей игры.

"Ламин - очень важный для нас футболист. После матча с "Вильярреалом" я решил, что ему лучше остаться дома и отдохнуть перед игрой в выходные", - заявил Флик на предматчевой пресс-конференции.

Матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Олимпийском стадионе в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по времени Казахстана.

В составе "Сабаха" играет вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов, который является капитаном клуба.