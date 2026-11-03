Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал возможность сыграть в финале Лиги чемпионов на домашнем стадионе "Сивитас Метрополитано", сообщают Vesti.kz.

Аргентинец признался, что для клуба это особенная перспектива, однако призвал команду не забегать вперёд.

Наставник "матрасников" подчеркнул, что сейчас гораздо важнее сосредоточиться на ближайших матчах и не отвлекаться на мысли о решающем поединке турнира.

"Не знаю, как долго мы будем выступать в нынешнем розыгрыше турнира, но надеюсь, что мне не будут задавать этот вопрос так часто. Для клуба сам факт проведения финала на нашем стадионе просто невероятен. Мы движемся от матча к матчу, и ситуация складывается отлично. Однако нам нужно усердно работать и концентрироваться на том, что делаем в каждой отдельной игре", — приводит слова Симеоне AS.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится на домашней арене "Атлетико" в Мадриде.

Ближайший матч в Лиге чемпионов "Атлетико" проведёт в рамках четвёртого тура общего этапа против "Баварии". Игра в Мадриде состоится в ночь с 3 на 4 ноября.