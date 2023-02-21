Фанаты "Ливерпуля" потроллили "Реал" перед матчем Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Вчера 21:54
©twitter.com/ultras_antifaa

Болельщики "Ливерпуля" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" запускали минувшей ночью фейерверки возле отеля, где остановился испанский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что это происходило около двух часов ночи.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Реал" начнется в 02:00 по времени Астаны. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport.

Это будет десятая встреча соперников в Лиге чемпионов. По итогам девяти матчей на счету "Реала" пять побед, у "Ливерпуля" - три, а еще один матч завершился ничейным исходом.

Добавим, что команды встречались в последнем финале Лиги чемпионов в Париже. Тогда "Реал", благодаря голу Винисиуса, победил со счетом 1:0. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 03:54
Лига чемпионов
"Реал" выдал мощный камбэк и уничтожил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
Сегодня , 03:52
Лига чемпионов
"Наполи" всухую разнес "Айнтрахт" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера , 21:54
Лига чемпионов
Фанаты "Ливерпуля" потроллили "Реал" перед матчем Лиги чемпионов
Вчера , 18:45
Лига чемпионов
"Айнтрахт" ждет "Наполи", "Реал" едет в гости к "Ливерпулю"
Вчера , 14:43
Лига чемпионов
Битва гигантов. Чего ожидать от 10-го матча "Ливерпуля" и "Реала" в Лиге чемпионов
Вчера , 08:46
Лига чемпионов
Битва "Ливерпуля" и "Реала": прямая трансляция Лиги чемпионов
Вчера , 00:08
Лига чемпионов
"Это была настоящая пытка". Клопп вспомнил финал Лиги чемпионов с "Реалом"
16 февраля, 04:01
Лига чемпионов
"Бенфика" нанесла поражение "Брюгге" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
16 февраля, 03:56
Лига чемпионов
"Боруссия" обыграла "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
15 февраля, 21:41
Лига чемпионов
Серхио Рамос грубо толкнул фотографа после поражения в матче ЛЧ. Видео
© 2008 - 2023 ТОО «EML»