"Это была настоящая пытка". Клопп вспомнил финал Лиги чемпионов с "Реалом"

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Сегодня 00:08
©ФК "Ливерпуль"

В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил о финале прошлого сезона, где "сливочные" одержали победу со счетом 1:0 над его командой, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

"Совсем недавно мы играли финал в Париже, и с тех пор я его не смотрел - до этих выходных. И сразу понял, почему этого не делал. Но сейчас я был должен его посмотреть, и это была настоящая пытка, потому что мы играли хорошо и могли побеждать, и это решающее слово: мы могли. Они забили решающий гол, а мы - нет, вот в чем причина.

В той игре можно было увидеть, насколько опытен "Реал", как мало они суетятся, когда у другой команды есть шансы. Они не теряют уверенности в одну секунду, знают: "Наш шанс придет". Для этого они и защищаются так глубоко всей командой. Безусловно, у этого клуба есть чему поучиться.

В последние несколько лет кто-то из нас всегда был в финале, по крайней мере мне так кажется. И обычно, если хочешь пройти в финал, всегда нужно выбить кого-то из нас. В этот раз мы сразу играем друг с другом. Посмотрим, кто сможет пройти", - заявил немецкий специалист.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Реал" пройдет в ночь на 22 февраля.

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Метки:
Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Клопп Юрген

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