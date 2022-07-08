Экс-тренер сборной России высказался о "Тоболе" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о поездке в Казахстан для матча против костанайского "Тобола" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Экс-тренер сборной России рассказал о долгом перелете в Костанай, где команды сыграли вничью (0:0).

"Это был напряженный матч на хорошем стадионе в очень футбольной атмосфере, - поделился Черчесов. - Не могу сказать, что он получился зрелищным, так что результат в целом вполне закономерен. До этого никому из нашего штаба не удалось посмотреть "Тобол" вживую, ну а эта встреча дала много пищи для размышлений. Если соперник давно в игровом тонусе, то для нас это был первый официальный матч в новом сезоне. Я поблагодарил ребят за то, что выглядели на поле достойно.

Логистика оказалась непростой, но нам помог опыт со сборной России, когда летали в Казахстан. Добирались до места долго - самолет делал посадку в Тбилиси. Улетели из Будапешта в 36 градусов, а приземлились на месте при 16. Обратная дорога тоже заняла много времени, но теперь это уже не имеет значения. Все мысли - об ответной встрече. Думаю, к ней будем готовы еще лучше, потому что наконец-то окунулись в атмосферу официальных матчей и потому что кое-кто из футболистов, испытывавших небольшие проблемы перед этим выездом, успеет восстановиться на сто процентов. Знаем, что "Ференцварош" станет яростно поддерживать домашний стадион, и надеемся, что сможем порадовать наших болельщиков".

Добавим, что ответная игра состоится в Венгрии 13 июля. Известны потенциальные конкуренты в случае выхода в следующий раунд турнира.

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