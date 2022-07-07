"Миланович не был уверен в победе". Эксперт разобрал старт "Тобола" в Лиге чемпионов

Заслуженный тренер РК Павел Черепанов в авторской колонке для Vesti.kz высказался о матче квалификации Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош". В частности, он разобрал качество игры соперников и оценил шансы костанайцев на проход в следующей раунд.

"Используя метод, который разработан аналитической группой CreoSoccer.kz, мы вместе с Андреем Костогрызовым много раз публиковали в СМИ аналитическую статистику качества футбола клубных и сборных команд. Накануне игры главный тренер "Тобола" Милан Миланович сказал, что у команды есть все качества, чтобы попробовать выиграть. Мне не понравилось слово "попробовать". Похоже, тренер не был уверен в победе.

При этом Миланович особо подчеркнул, что у команды есть абсолютно все качества для успеха. Вероятно, в первую очередь эти слова были адресованы игрокам своей команды как важный психологический посыл перед ответственным матчем. Вот только слово "попробуем" было лишним.

Предполагаю, говоря о качестве, Миланович подразумевал умение футболистов точно выполнять отборы, перехваты, единоборства, передачи, обводки, удары в ворота. Эти игровые приемы составляют структуру атакующих и оборонительных действий. Их качество определяется эффективностью, то есть, как успешно команда атакует ворота соперников и защищает свои. Наша методика оценивает эффективность количественно по десятибалльной шкале.

Счет не всегда отражает происходящее на поле. Спортивная наука давно доказала, что результат как в одном матче, так и на дистанции зависит от качества футбола, которое показывает команда. Сегодня многие клубы вкладывают большие средства в аналитическую работу, которая помогает увидеть проблемные места в организации игры. Как правило, используются цифровые технологии. Они позволяют подготовку футболистов сделать управляемым процессом.

Нулевой результат во вчерашнем матче как нельзя лучше охарактеризовал игру, которая не впечатлила болельщиков и специалистов. Прежде всего это касается атакующих действий.

"Тобол" в атаке наиграл на 2.8 балла, "Ференцварош" на 3.0.

Оборона команды играет успешно, если она не дает сопернику эффективно играть в атаке. Поэтому шкала оценки оборонительных действий "зеркальная" по отношению к шкале атакующих.

Оценка "Тобола" равна 7.2 балла, "Ференцвароша" - 7.0. Команды оборонялись хорошо.

Возможность пройти в следующий раунд у "Тобола" остается, "Ференцварош" не находится в оптимальном состоянии. Правда, есть большая доля сомнения в успехе. Милошевич после матча снова употребил слово "попробуем".

Добавим, что ответный матч между "Тоболом" и "Ференцварошом" пройдет 13 июля в Будапеште. Если чемпион Казахстана пройдет в следующий раунд, там он сыграет с победителем пары "Слован" (Братислава) - "Динамо" (Батуми).