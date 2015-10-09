Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Дэвид Бекхэм назвал победителя Лиги чемпионов

Легендарный английский полузащитник Дэвид Бекхэм поделился своим мнением о том, кто поднимет над головой трофей Лиги чемпионов сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

"У ПСЖ отличная команда, и они снова будут близки к финалу. Но если говорить о том, на кого я поставлю, то это "Реал" Мадрид.

Этот клуб знает, как выигрывать Лигу чемпионов", - цитируют Бекхэма GiveMeSport.

Старт турнира уже задал тон интриге. "Реал" открыл кампанию уверенной домашней победой над "Марселем" (2:1), а ПСЖ разгромил "Аталанту" (3:0). Оба клуба демонстрируют мощь с первых туров, и именно их противостояние уже предвкушают как главное украшение сезона.

Обидчик "Кайрата" объяснил победу в Лиге чемпионов

Напомним, что за свою карьеру Бекхэм оставил яркий след в истории мирового футбола: шесть титулов АПЛ и триумф в Лиге чемпионов с "Манчестер Юнайтед", чемпионства в Испании (с "Реалом"), Франции и США.

Несмотря на отсутствие трофеев с национальной сборной, он навсегда останется одной из самых влиятельных фигур в английском футболе.

Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари. Названы его заслуги

Стоит отметить, что английский полузащитник оставил заметный след в МЛС, выступая за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 год. Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионский титул.

Сейчас Бекхэм - владелец клуба "Интер Майами", который в 2023 году привлек в лигу Лионеля Месси.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

